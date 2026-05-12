Il Pd Anguillara sull'ambulatorio Asl Roma 4: "Chiarimenti sul trasferimento" • Terzo Binario News

“Nelle ultime settimane si stanno diffondendo con insistenza voci riguardanti il futuro dell’ambulatorio ASL di Anguillara Sabazia e dei servizi che vi vengono erogati quotidianamente: prelievi del sangue, vaccinazioni e altre prestazioni sanitarie di base essenziali per migliaia di cittadini.

Quello che preoccupa non è solo l’incertezza sul destino di questi servizi, ma la direzione che sembrerebbe prendere la loro riorganizzazione: il trasferimento in un altro Comune. Una prospettiva che, se confermata, sarebbe inaccettabile.

Tanto più in presenza di una struttura nuova — l’Ospedale di Comunità — che dovrebbe essere proprio il luogo naturale in cui concentrare e potenziare l’offerta sanitaria territoriale.

Il Partito Democratico di Anguillara Sabazia chiede con fermezza alle istituzioni competenti — ASL, Regione Lazio e Amministrazione Comunale — chiarezza immediata su tre punti precisi: quali servizi ambulatoriali saranno garantiti ad Anguillara, in quale sede e con quali tempi.

Siamo consapevoli che la riorganizzazione della sanità territoriale è un processo complesso. Ma la complessità non può diventare alibi per il silenzio. I cittadini di Anguillara hanno il diritto di sapere cosa succederà ai servizi sanitari di prossimità da cui dipendono ogni giorno. E lo hanno il diritto di saperlo adesso, non a decisioni già prese.

Sulla salute non accettiamo assenza di comunicazione. Non accettiamo di essere messi di fronte ai fatti compiuti. Chiediamo un confronto trasparente e tempestivo. E ci aspettiamo risposte”.

Il Circolo del Partito Democratico di Anguillara Sabazia