Il Paese che Vorrei: "Una vittoria le farmacie comunali di Santa Marinella" • Terzo Binario News

“Il Sindaco cambia idea: apre la seconda Farmacia Comunale in zona Baia di Ponente e non privatizza quella di via Valdambrini.

Il Paese che Vorrei non può che rallegrarsi della doppia notizia perché è quello che ha sempre sostenuto in questi anni.

Mentre il Sindaco dichiarava la necessità di dare in concessione la farmacia comunale rinunciando di fatto a gestire un bene della collettività con il miraggio di un facile guadagno, il Paese che Vorrei – insieme ad altre forze politiche – ne difendeva il valore di bene comune inserendo la farmacia tra i 5 referendum svolti nel marzo scorso.

La farmacia comunale non era, né è, in perdita, come qualcuno andava dicendo preparando la strada alla privatizzazione; svolge un servizio pubblico nel più popoloso quartiere di Santa Marinella, ad alto tasso di residenti e, negli ultimi mesi, ha rappresentato un significativo presidio sanitario contro il Covid per i tamponi veloci.

Quando si dice – come ha sempre sostenuto il Paese che Vorrei – che l’efficientamento del servizio avrebbe potuto risollevare le sorti della farmacia e restituirle dignità.

Non è stato il Sindaco a farlo, ma l’impegno del personale sotto la spinta del Covid e del sostegno della vivace campagna referendaria a difesa dei beni comuni.

Per la farmacia ha vinto nei fatti la proposta del Paese che Vorrei che si ispira alla difesa dei beni comuni e ha perso la politica che abdica a se stessa e che invece di gestire questioni complesse preferisce facili soluzioni svendendo le ricchezze della città a vantaggio dei privati. E’ questo un risultato che ci rende orgogliosi, conseguito anche grazie all’impegno del gruppo consiliare del Paese che Vorrei che ha fatto ritirare in commissione il provvedimento con cui si intendeva cedere a privati la farmacia di Valdambrini.

Ora sul territorio di S. Marinella saranno presenti due farmacie comunali a fronte di una popolazione che aumenta progressivamente di numero. Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Annalisa Possenti che subentrerà a Via Valdambrini e al dottor Stefano Nardini che andrà a dirigere la neonata farmacia di Baia di Ponente.

Adesso speriamo che il buon senso e la difesa degli interessi della collettività spingano il Sindaco e la sua amministrazione a cambiare idea anche a proposito del project financing per la passeggiata – anch’esso oggetto della scorsa campagna referendaria – che propone un’opera faraonica a esclusivo vantaggio del privato che la gestirà.

Sapremo anche in questo caso proporre alternative valide a soluzioni avventate ed a favore di pochi”.

IL PAESE CHE VORREI