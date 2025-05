Domenica al Bioparco di Roma una giornata a tema api e altri insetti • Terzo Binario News

Domenica 25 maggio 2025 il Bioparco organizza la giornata dal titolo ‘Api e altri insetti’.

Dalle ore 11 alle 17 sarà possibile partecipare a tre laboratori ispirati agli insetti, il gruppo animale più abbondante sulla terra: ‘nel mondo delle api’, per osservare da vicino la frenetica attività di un alveare, comprenderne l’organizzazione sociale e il ruolo ecologico e provare a riconoscere l’ape regina. ‘Impollinazione in azione’, in cui si potranno conoscere tutti i segreti dell’arnia e apprendere come lavorano gli impollinatori e quanto sia fondamentale il loro ruolo anche per l’alimentazione umana. E poi, ‘Insettopia: amici da scoprire’, tra giochi e quiz ci si potrà trasformare in entomologi per un giorno e compiere un viaggio alla scoperta della biodiversità degli insetti per sfatare paure e pregiudizi.

La giornata, giunta alla decima edizione, è stata ideata dal gruppo di lavoro di Eduzoo, gli educatori dell’Unione Italiana Zoo e Acquari, ed è dedicata a Micael Bolognesi un appassionato del mondo degli invertebrati che ha condiviso con Eduzoo l’amore per la natura.

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

