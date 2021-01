Il Nogra Civitavecchia tratteggia la propria attività - Terzo Binario News

Il N.O.G.R.A. (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria), composto da Guardie Zoofile nominate con decreto prefettizio, opera sul territorio di Civitavecchia dal 2018. Emanuela Mollo, responsabile del nucleo N.O.G.R.A. si impegna assiduamente a organizzare e coordinare i turni giornalieri delle guardie e degli allievi.

Tutti gli associati volontari, si dedicano ai servizi con l’intento di prevenire e reprimere i reati commessi contro gli animali, in riferimento ai reati di maltrattamento secondo la legge 189/2004, prevenzione randagismo per la legge regionale 34/97 e in base al regolamento comunale per la tutela degli animali (22 Dic. 2011).

Molteplici sono i servizi e gli interventi compiuti dal gruppo di volontari N.O.G.R.A, i dati parlano chiaro: dall’Agosto 2018, anno di nascita del nucleo, ad oggi, gli inviti al microchip sono stati 143 e recuperi 177, dato che include diverse tipologie di animali come cani, gatti, tartarughe, asini, istrici e volatili.

Spike, Gilda, Macchia, Nina, Sam, Nala, Ninetto, Matteo, Fiamma e Mia sono solo alcune delle adozioni firmate N.O.G.R.A., lo spirito del loro operato è sempre quello di offrire la possibilità a tutti gli amici a quattro zampe di trovare una casa e una famiglia che possa donargli tutto l’affetto che meritano. Cercano di fare del loro meglio, per far si che questo loro ideale possa sempre concretizzarsi, sia se si trovano a che fare con cani sprovvisti di microchip, che con rinunce di proprietà, anche se questo significa affrontare tanti chilometri di viaggio come è successo con l’adozione di Mia a Genova.

Fin ora grazie agli allievi, alle guardie, e alla responsabile Mollo, sono riusciti pienamente in questo intento, evitando il canile alla maggior parte dei pelosi incontrati. Questo traguardo è stato raggiunto anche grazie alle donazioni e agli stalli offerti da chi come loro è motivato ad aiutare queste anime.