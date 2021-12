Accese (in ritardo) le luminarie a Cerveteri: forse per i tempi della stazione appaltante - Terzo Binario News

Inseriti a bilancio i 31mila euro per noleggio e montaggio delle luci natalizie

Montate in ritardo le luminarie a Cerveteri. Probabilmente la volontà del Granarone era di installarle diversi giorni fa ma senza l’affidamento ufficiale ciò è risultato impossibile.

Da quanto scritto sull’albo pretorio, la somma stanziata è di 31mila euro e non è da escludere che il ritardo possa essere ricondotto alla stazione appaltante.

Questo quanto scritto nel documento : “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di noleggio di luminarie natalizie per la manifestazione “Natale Caerite 2021”

(16/12/2021 – 18/01/2022); occorre procedere, dunque, all’adozione di apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.32, del D. Lgs n.50/2016 e dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché all’approvazione del Capitolato speciale d’appalto ed alla prenotazione della spesa complessiva di € 31.000,20 – IVA compresa – sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – capitolo di spesa 408

l’oggetto del contratto consiste nel servizio di fornitura a noleggio di luminarie natalizie per la manifestazione “Natale Caerite 2021” (16/12/2021 – 18/01/2022);

l’appalto non viene suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., in quanto non è articolabile in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di servizio che assume valore ed utilità solo se considerato nella sua unitarietà in quanto da svolgersi sulla base di un progetto organizzativo elaborato dall’impresa da attuarsi in maniera omogenea su tutto il territorio cittadino;

con la stipula del contratto si intende realizzare il fine di approntare un servizio necessario alla realizzazione della manifestazione “Natale Caerite 2021”;

le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle condizioni generali di contratto approvate dal Me.PA. nonché quelle contenute nel Capitolato speciale d’appalto che si approva con il presente provvedimento e quelle di rispetto della normativa sul pantouflage, sulla tracciabilità dei flussi, sulla sottoscrizione del patto d’integrità;

per la scelta del contraente, si ricorrerà al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso richiesta di offerta (R. d. O.) – che sarà aperta a tutti i fornitori abilitati al Me.PA., che verranno invitati in base al criterio della territorialità e dei requisiti necessari, entro i termini di presentazione dell’offerta, applicando il criterio del minor prezzo con maggiore ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.

Lgs. n. 50/2016; l’affidatario dovrà provvedere all’esecuzione del servizio di fornitura a noleggio di luminarie natalizie per la manifestazione “Natale Caerite 2021”.