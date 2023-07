Il metodo Feldenkrais nell'uso della voce e della parola: a Roma tre giorni di workshop • Terzo Binario News

Appuntamento a fine luglio con il coach Marco Vallarino al Centro Internazionale La Cometa

A Roma si terrà un workshop dedicato all’esplorazione, alla pratica e alla consapevolezza della propria vocalità e dell’uso della parola per migliorarne la funzionalità, l’efficienza e la qualità.

La voce umana e la produzione dei suoni del linguaggio sono fenomeni corporei tanto concreti quanto complessi nella loro apparente semplicità e quotidianità: l’individuo è coinvolto a livello motorio, sensoriale, emotivo e cognitivo. Il metodo Feldenkrais® offre l’opportunità di riconoscere ed esplorare i vari elementi che confluiscono nella produzione vocale permettendo di migliorarne l’organizzazione e la funzionalità. Pur non sostituendosi del tutto alle tecniche vocali e canore specifiche permette di affinare ed integrare la pratica delle stesse, aiutando a raggiungere una maggiore libertà ed efficienza vocale e ad accrescere la consapevolezza di sé nell’uso della voce e della parola, in ambito professionale e non solo. Il metodo Feldenkrais è praticato in diverse accademie teatrali e conservatori musicali dando ottimi risultati contribuendo in modo significativo ad una più completa e attenta formazione, alla crescita artistica e allo sviluppo personale degli allievi. Sperimentato da attori, cantanti e altri professionisti della voce e della parola permette di ottenere migliori performance in termini di riduzione delle tensioni, maggiore libertà e facilità nell’uso della voce e del corpo, miglior controllo in termini di qualità (voce più ricca) e quantità (maggiore intensità a parità di impegno).

Si rivolge : A chiunque desideri ampliare le proprie possibilità e competenze vocali – A chi fa delle voce un uso professionale (attori, cantanti, speaker, insegnanti, avvocati…) – A chi ha difficoltà di voce, di articolazione, di emissione e di dizione – A chi desidera migliorare il parlare in pubblico – A chi vuole semplicemente accrescere la conoscenza di sé e sviluppare una maggiore consapevolezza psicofisica.

Oltre al lavoro collettivo vi sarà na parte dedicata a verifiche individuali per valutare quello che più può aiutare ogni partecipante ad usare e migliorare a propria vocalità nel rispetto delle personali caratteristiche. Si richiede un abbigliamento comodo per muoversi senza costrizioni e si lavora senza scarpe, scalzi o con calze anti scivolo. Il workshop prevede un numero massimo di partecipanti oltre il quale non sarà possibile iscriversi, come anche un numero minimo al di sotto del quale il workshop non avrà luogo e le quote degli eventuali iscritti saranno restituite.

Appuntamento a Roma 28-29-30 luglio orario 10-17, al Centro Internazionale La Cometa – Circonvallazione Gianicolense 51A, costo del workshop: 130 euro + tessera associativa 30 euro Contatti: email info@marcovallarino.com – tel. 3288339507

L’insegnante Marco Vallarino ha un curriculum di tutto rispetto. Acting e voice coach e insegnante di Metodo Feldenkrais® certificato per l’insegnamento di Consapevolezza Attraverso il Movimento® (CAM®) e Integrazione Funzionale® (IF®), si occupa di pedagogia nell’ambito delle performing arts da oltre trent’anni e da diversi anni integra il metodo Feldenkrais di consapevolezza corporea nella pedagogia teatrale e ha sviluppato un originale approccio alla consapevolezza della voce e della parola. E’ stato docente presso vari centri di formazione, tra cui la Piccola Scuola di Teatro, il Centro di Formazione per Attori e Registi di B. Bracco, la Scuola Delle Arti, la Artisti Ottimisti Acting Factory, l’Accademia del Cinema e della Televisione di Cinecittà, la Link Campus University, il Centro Studi Acting, il Teatro Vittoria, il CUT dell’università di Viterbo e la Scuola Nazionale di Cinema – Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha inoltre condotto workshop e masterclass sul M. Feldenkrais per performers, musicisti e cantanti presso il Centro Ottava, il Fara Music Festival, l’Acoustic Guitar Village e Cremona Mondomusica. E’ attualmente docente di recitazione, dizione e M.Feldenkrais® presso il Centro Internazionale di Formazione Teatrale La Cometa e docente di Consapevolezza Corporea con il Metodo Feldenkrais® per cantanti e musicisti presso il Saint Louis Music College.