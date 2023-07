“Il ruolo delle Regioni nelle Politiche dello Sport”, giornata di studio al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Mercoledì 5 luglio al Castello di Santa Severa si terrà una Giornata di studio e approfondimento sugli interventi in ambito sportivo da titolo In Ascolto per lo sport “Il ruolo delle Regioni nelle Politiche dello Sport”.

Si tratta di un incontro propedeutico alla “Conferenza Programmatica” che definirà il Primo Piano Triennale dello Sport.

L’appuntamento organizzato dall’assessorato allo Sport della Regione Lazio vedrà riunite, nella suggestiva location del Castello di Santa Severa, le diverse istituzioni per un’intera giornata di lavori dedicata allo sport nel Lazio.

Alla tavola rotonda parteciperanno Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Diego Molineris Nepi Direttore Generale di Sport e Salute; Riccardo Viola, Presidente del Coni Lazio.

Questa importante giornata sarà propedeutica all’avvio degli incontri con soggetti pubblici e portatori di interesse quali Coni, Cip, Sport e Salute, Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva ma anche Università, Istituti Scolastici, Comuni, Province, Città Metropolitana e Roma Capitale. Obiettivo: arrivare velocemente alla definizione del primo Piano Triennale dello Sport.