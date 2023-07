Rocca: “Ospedale San Filippo Neri tornerà ad essere punto di riferimento della sanità laziale” • Terzo Binario News

“Il San Filippo Neri è stato un punto di riferimento della sanità romana e regionale e deve tornare ad esserlo dopo una stagione difficile.

Su questo c’è il massimo impegno della Regione. L’apertura della nuova area di cardiologia interventistica e l’arrivo di due nuovi acceleratori lineari, fondamentali per il trattamento dei pazienti oncologici, sono un ottimo segnale anche sull’utilizzo dei fondi del PNRR.

Stiamo lavorando anche sul Pronto Soccorso, con un investimento importante, di circa 7 milioni di euro, per ridare dignità a pazienti e operatori, tracciando un percorso di rinascita di questo ospedale così importante non solo per Roma ma per tutta Regione”.

Lo scrive il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sul proprio profilo Facebook