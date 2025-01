Il Melodramma” e “Resistenza Culturale”, progetti sinergici a Ladispoli • Terzo Binario News

Due associazioni culturali di Ladispoli: “Il Melodramma” e “Resistenza Culturale”, private e per lo più autofinanziate, nello stabilire delle collaborazioni ed attività, hanno creato i presupposti per progetti sinergici che offrono il meglio sul “mercato artistico” per il pubblico locale.

Un recente concerto (sabato, 4.1.25) svolto dai membri de Il Melodramma”, nei locali del “Circolo Chaplin” di Ladispoli, gestito da “Resistenza Culturale”, ha dato inizio ad una collaborazione interessante a beneficio dell’offerta culturale a Ladispoli.

Il Maestro Roberto Magri, nel condurre la serata concertistica in cui si sono esibiti: il Soprano Vania Erani, il Tenore Alberto Marino e la Pianista Rosalba Laprestazione, ha tenuto una lunga introduzione sui fattori storici del melodramma negli ultimi due secoli in Italia e nel Mondo.

Fatti accaduti, eventi della storia della musica lirica italiana ed aneddoti personali con gli interpreti famosi dell’ultimo secolo, hanno arricchito la serata nel locale del “Circolo Chaplin”, che per la sua eleganza e per i modi del Presidente dell’Ass. “Resistenza Culturale”, Giorgia Barone, assistita da un altro dei sette fondatori: Alessio Santachiara, hanno resa l’atmosfera accogliente, piacevole e piena di calore umano, con l’effetto di mettere al proprio agio gli artisti e le molte persone accorse per il concerto.

Il Presidente de “Il Melodramma”, Maria Rosaria Grablovitz, insieme al Direttore Artisco R. Magri hanno stabilito una collaborazione con i Dirigente dell’Ass. “Resistenza Culturale”, così da offrire ai cittadini di Ladispoli diversi incontri di musica lirica composti da lezioni di storia e una parte musicale a sostegno dei contenuti delle lezioni sui tempi, costumi ed ambienti artistici dei vari compositori che hanno fatto grande la lirica italiana nel mondo. Il dibattito in sala su Puccini e Verdi ha animato tutto il pubblico e quest’anno si vorrebbe commemorare Vincenzo Belli che scrisse la sua prima opera a solo 25 anni di età. Un programma ricco di curiosità e particolari saprà attirare l’interesse di molti cittadini.

Alzare il livello culturale delle offerte presenti a Ladispoli è possibile quando personaggi famosi e professionisti affermati offrono la loro esperienza per arricchire le conoscenze del pubblico interessato. Ladispoli è una città e ci sono tanti gruppi sociali ed è giusto che anche i ceti superiori possono sentirsi parte attiva della Comunità. La decadenza attuale, il degrado socio culturale si può “arginare” nell’arricchire il panorama culturale oltre alle comune iniziative “nazional-popolari” e conformistiche che vanno a riprodurre il “piattume musicale-linguistico” dei “fine dei tempi”.

Raffaele Cavaliere