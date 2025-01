La Lude Hip Hop Dance School di Civitavecchia trionfa all’MC Hip Hop Contest 2025 • Terzo Binario News

“Grande successo per La Lude Hip Hop Dance School di Nicoletta Lucchetti che ha lasciato il segno all’MC Hip Hop Contest di Riccione, uno degli eventi più prestigiosi della scena hip hop internazionale.

Quest’anno, i talentuosi ragazzi della scuola hanno partecipato alla competizione più attesa, Crew of the Year, capitanati dai coreografi Luca Bartolozzi e Marco Anselmi, portando a casa il premio più ambito: il titolo di Crew del 2025.

La determinazione, il talento e l’impegno del gruppo sono stati premiati in un contesto che ha visto sfidarsi le migliori crew da tutta Italia e dall’estero.

Con coreografie di altissimo livello e un’energia travolgente, i ballerini de La Lude hanno conquistato pubblico e giuria, dimostrando non solo tecnica e creatività, ma anche un’incredibile capacità di esprimere emozioni attraverso la danza.

Nicoletta Lucchetti, direttrice della scuola, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato:

“Vedere i nostri ragazzi raggiungere questo traguardo è una gioia immensa. È il frutto di anni di lavoro, sacrificio e passione. Luca e Marco hanno saputo guidarli con maestria, trasmettendo loro non solo competenze tecniche ma anche l’amore per la danza e il lavoro di squadra.”

Il titolo di Crew of the Year rappresenta un momento storico per La Lude Hip Hop Dance School, che da anni si distingue per la qualità della sua formazione e il suo impegno nella crescita artistica dei giovani”.

La Lude Hip Hop Dance School