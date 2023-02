Il Lions Club Tarquinia raccoglie fondi per il Progetto Rondini • Terzo Binario News

L’iniziativa contro violenza sulle donne, bullismo e gioco d’azzardo ha permesso la costituzione del Centro di ascolto psicologico e assistenza legale nella cittadella di Semi di Pace

Una importante conviviale di solidarietà quella organizzata dal Lions Club di Tarquinia venerdi 10 febbraio per raccogliere fondi da devolvere al Progetto Rondini nato per combattere la violenza sulle donne, il bullismo e la dipendenza dal gioco d’azzardo, che ha consentito nel 2019 la costituzione ,presso la sede della Onlus “ Semi di Pace”,di un importante ”Centro di ascolto psicologico e assistenza legale” di cui il Lions Club è tuttora partner.

Fondamentale è stato l’intervento durante la serata dell’Avv. Cinzia Rossi , socia Lions ,da anni impegnata ,insieme ad altri professionisti a dare il suo supporto al centro di ascolto , che ha illustrato ai presenti lo scopo e l’importanza di un Centro come quello attivo presso la Cittadella di Semi di Pace ,che consente di dare assistenza in primis a molte donne che spesso dopo aver subito violenza si trovano abbandonate a se stesse, senza casa e spesso anche senza sostentamenti oltre che dare un valido supporto psicologico anche alle persone, spesso di giovane età, coinvolte in problematiche serie come quella del bullismo e della dipendenza dal gioco d’azzardo .

“Non potevamo far mancare il nostro contributo – riferisce la Presidente del Lions Club di Tarquinia Dott. Laura Voccia- ad un progetto che si occupa di tematiche così importanti e purtroppo sempre attuali ; il fatto di avere un centro nella nostra cittadina ,con tante figure che mettono a disposizione la loro professionalità per far fronte a situazioni spesso drammatiche ,non può che rappresentare un riferimento e una realtà fondamentale per il nostro ,ma anche per i territori vicini ,da tutelare e supportare. Un ringraziamento speciale va all’impegno di tutti i soci del Club che rappresento ,per la grande umanità ,spirito di servizio e partecipazione che dimostrano ogni volta che si parla di organizzare eventi di solidarietà. Ringrazio inoltre il Governatore Distrettuale F. Sciarretta per averci onorato della sua presenza e averci sostenuto in questa iniziativa e tutti i Soci e i Presidenti dei Club di Civitavecchia Porto Traiano, Civitavecchia S. Marinella Host, Ronciglione ,intervenuti numerosi alla cena ,nonché i soci in rappresentanza del Club di Viterbo e Montefiascone ,perché solo agendo in sinergia si ottengono grandi risultati e la generosità di tutti i partecipanti ha consentito, attraverso una simpatica lotteria a premi, di raccogliere una discreta somma da devolvere al Progetto Rondini. I miei complimenti vanno infine al Prof. Luca Bondi Presidente dell’Ass.” Semi di Pace” e a tutti i suoi collaboratori per l’impegno e le risorse che impiegano in questo e in altri numerosi progetti a scopo umanitario sempre di grande rilievo.”

Voccia e Bondi

La donazione dei fondi raccolti si è svolta presso la sede dell’ Associazione Semi di Pace alla presenza della Presidente del Lions Club di Tarquinia Dott ssa Laura Voccia , della socia Avv. Cinzia Rossi e del Presidente dell’Associazione Prof Luca Bondi che ha sentitamente ringraziato per l’ attenzione e la presenza costante del Lions Club di Tarquinia in tantissime iniziative sul territorio e in particolare per la sensibilità dimostrata negli anni verso un progetto di così alto profilo umanitario e assistenziale come quello Rondini .