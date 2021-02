Il Gen Civitavecchia assume la denominazione Luigi Peris - Terzo Binario News

Battesimo del sindaco Tedesco in occasione della Giornata del Microchip

La Guardia Ecozoofila Nazionale cambia nome. O meglio, dedica il gruppo a colui che per tanti anni ha assistito gli animali, giorno e notte, per lavoro e per passione ovvero Luigi Peris.

L’ispettore della Asl se lo è portato via il Covis ad appena 50 anni ed il vuoto rimane difficile da colmare. Così si è deciso di omaggiarlo in questo modo, nel giorno in cui si celebra una giornata del microchip gratuito, con tanti cagnoloni di cui si circondava.

A celebrare il cambio di denominazione sarà il sindaco Ernesto Tedesco, presso la sede del Gen a Fiumaretta.

“Sabato 27 alle ore 10:00 In occasione del 1* week end del microchip in ricordo di Luigi Peris ci sarà Cerimonia di “Intitolazione della sede GEN al TdP Ispettore ASL Luigi Peris” per chi vuole è gradita la presenza. La cerimonia si svolgerà all’aperto in rispetto delle normative anti Covid” scrivono dal Gen.