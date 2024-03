Il frigo perfetto: come sceglierlo, dove trovarlo • Terzo Binario News

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici essenziali per la nostra vita quotidiana. Ne si trova uno in qualsiasi cucina, ma il frigorifero è necessario anche nei bar, lo si inserisce anche in molti uffici, così come lo si acquista per la casa al mare. Molti considerano scontata la scelta del frigorifero, eppure la gamma disponibile in commercio è tanto ampia da comprendere elementi tra di loro molto differenti.

Acquistare il frigo giusto, quello perfetto per le proprie esigenze, ideale in ogni situazione, può rivelarsi più difficile del previsto; ma alla fine si avrebbe a disposizione proprio ciò che serve.

Dove acquistare un frigorifero

I negozi di elettrodomestici propongono moltissimi modelli di frigoriferi. Non tutti i punti vendita sono però uguali tra di loro, soprattutto per quanto riguarda non tanto i brand disponibili, ma piuttosto per i modelli che propongono ai propri clienti. Per poter scegliere il frigo ideale è importante che il punto vendita presso cui ci si reca permetta di acquistare proprio il modello desiderato, che si tratti di un frigorifero di design o di un classico modello a due porte poco importa.

Le pagine web di Vieffetrade, ad esempio, aiutano molto in questo, perché permettono di visionare tantissimi modelli diversi, dei migliori brand oggi presenti sul mercato, in molteplici varianti diverse. Il pratico sistema di ricerca interno consente anche di filtrare tra i modelli di frigo disponibili a catalogo, rendendo la navigazione più semplice e rapida. È così più facile trovare qualsiasi tipo di frigorifero, da quello a quattro porte con un’enorme zona freezer, fino al minuscolo frigo da ufficio, che si può nascondere all’interno di un mobile schedario.

Il frigo ideale

Non esiste un frigorifero che si possa considerare perfetto per chiunque, adatto in ogni situazione. Ogni persona ha le proprie specifiche esigenze, che possono essere correlate alle sue abitudini, al budget che ha a disposizione, allo spazio in cui si dovrà inserire l’elettrodomestico.

Inoltre si può sfruttare al meglio un budget limitato scegliendo tra i modelli di frigorifero in offerta, così come è possibile decidere di posizionare un frigorifero a libera installazione al posto di un modello di frigorifero da incasso. Prima di vagliare i modelli disponibili è quindi importante soffermarsi un attimo su quali siano le caratteristiche del frigorifero che si intende avere a disposizione.

In commercio si trovano infatti frigoriferi da incasso, modelli di frigorifero grandi, con molte porte e diversi vani in cui posizionare alimenti e bevande; allo stesso modo si possono acquistare frigoriferi a due o tre porte, con dispenser di acqua e ghiaccio o con una parte freezer molto grande o piccola, a seconda delle esigenze. Un elemento importante da valutare quando si scelgono i frigoriferi è il consumo, anche perché stiamo parlando di un elettrodomestico che per sua natura è sempre acceso, 24 ore al giorno. Installare un frigorifero di classe A risulta quindi molto utile per chi preferisce contenere la spesa per l’energia elettrica.

Grande o piccolo?

Negli ultimi anni anche in Italia si sta diffondendo l’uso dei grandi frigoriferi con porte verticali: da una parte la zona refrigerata, dall’altra quella freezer, che permette di conservare gli alimenti più a lungo. Sicuramente avere un grande frigorifero risulta molto pratico e permette di creare un reparto scorte ben fornito, soprattutto per le famiglie molto numeroso; va ricordato però che non tutte le cucine hanno gli spazi sufficienti al posizionamento di un frigorifero molto grande.

Allo stesso tempo un frigorifero di dimensioni minori avrà un costo meno elevato e consumi ridotti. Inoltre avere un frigorifero più piccolo può portare molti ad acquistare meno cibo, riducendo la possibilità di spreco alimentare, rivelandosi adatto a chi vive da solo o in coppia.

La scelta quindi deve essere dettata dalle proprie esigenze, abitudini e possibilità di spazio e di budget.