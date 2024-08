Il fresco è finito, torna il caldo su Civitavecchia • Terzo Binario News

Nel bollettino della Prociv allerta gialla per giovedì e venerdì

Il fresco è già finito, su Civitavecchia torna il caldo.

La Protezione Civile ha emesso un bollettino in cui fa presente che per giovedì e venerdì scatterà un’allerta gialla proprio per le ondate di calore.

Come sempre, si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di bere molta acqua e di consumare prevalentemente cibi freschi, ricchi di acqua e limitare il consumo di sale.