Rapinano negoziante e due giovani: i raid della banda dell'Appio • Terzo Binario News

Hanno rapinato un negoziante (colpito anche con un pugno) e una coppia di giovani. Due “blitz” messi a segno, rispettivamente, in via Amedeo Crivellucci e in via Latina, all’Appio. In cinque, due ragazzi e tre ragazze, tutti italiani con un’età tra i 18 e i 25 anni, sono stati arrestati dalla Polizia.

La rapina in via Crivellucci

I cinque sono entrati in azione alle 8 di ieri, 20 agosto, in via Amedeo Crivellucci. Qui hanno rubato bevande energetiche all’interno di un minimarket e sono fuggiti. Non solo: secondo quanto appreso, un giovane della banda ha sferrato un pugno al torace del titolare dell’esercizio commerciale.

La rapina in via Latina

Poco dopo, la gang ha preso di mira due giovani. In un primo momento, hanno intimato loro di farsi consegnare il cellulare. Dopodiché, hanno strappato dal collo dei malcapitati una collanina d’oro, riuscendo anche ad afferrare il telefonino prima di far perdere le proprie tracce.

Fine della corsa

I cinque in via della Caffarelletta erano a bordo di un’auto quando sono stati fermati dai carabinieri per un controllo. Contestualmente, sono sopraggiunti gli equipaggi dei commissariati Appio, San Giovanni e del Reparto Volanti, che hanno bloccato i due ragazzi e le tre ragazze, successivamente arrestati. L’accusa è rapina in concorso.