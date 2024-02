Il Dottor Mario Pascone nuovo Consigliere comunale di Fiumicino • Terzo Binario News

Subentra a Federica Poggio, nominata Assessore

È ufficiale la nomina di Mario Pascone a Consigliere Comunale, il primo dei non eletti nella Lista Baccini Sindaco, subentrato dopo la nomina di Federica Poggio ad Assessore.

“Do il benvenuto al Consigliere Mario Pascone, persona molto preparata e che conosce bene le dinamiche del nostro territorio. Sono sicuro che la sua competenza e l’esperienza maturata apporteranno valore all’amministrazione”. Conclude il Sindaco Mario Baccini.

“È una grande emozione per me essere qui oggi insieme a tante persone con le quali ho percorso un cammino di molti anni e sono lieto di incontrare volti nuovi di colleghi con i quali avrò il piacere di collaborare; spero di farlo nel modo migliore e di riuscire a mettere a disposizione della mia città tutta la mia esperienza.” – dichiara in aula Pascone, già Consigliere ed Assessore nelle due giunte di Mario Canapini, prima alle Politiche sociali, servizi alla famiglia ed alla persona, dal 2003 e poi alle Politiche giovanili, affari generali e avvocatura dal 2011. “La politica è passione data al servizio della comunità e cercherò di non deludere tutti voi, a cominciare dal Sindaco, per la fiducia e la stima dimostratami. Ringrazio tutti i concittadini che, votandomi, mi hanno dato la possibilità di essere qui oggi. Non mancheranno impegno e lealtà verso la città di Fiumicino.” conclude Mario Pascone, medico condotto a Fregene dal 1974 al 2018, specializzato in diverse discipline tra le quali anestesia e medicina sportiva.