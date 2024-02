Eccellenze sportive a Fiumicino, il Sindaco Baccini premia gli atleti della città • Terzo Binario News

Cerimonia per la premiazione in aula consiliare questa mattina alla presenza del Sindaco Mario Baccini, Presidente del Consilgio, Roberto Severini e dell’Assessore allo Sport, Federica Poggio. Il Primo cittadino ha consegnato le targhe per meriti sportivi di rilevanza agli atleti Tumminello Francesco, Campione Italiano Wako Pro e Campione del Mediterraneo Wako Pro, Ancinelli Alessio, Campione Europeo WMC Muay Thai della all‘ A.S.D Team Rocchi e all’ atleta, Elisa Folli, allieva della l’A.S.D. Debby Roller Team e Campionessa d’Europa nel Pattinaggio di Velocità .

“Sono molto orgoglioso di poter premiare oggi delle giovani promesse sportive. figlie del nostro territorio. Atleti che si dedicano con costanza e sacrificio allo sport e che contribuiscono a portare lustro alla nostra città.” dichiara il sindaco mario Baccini.

“Lo sport salva i ragazzi dalla noia e dalle cattive abitudini. La disciplina e l’impegno richiesti nello sport , aiutano i giovani atleti ad avere sviluppo psico-fisico sano ed equilibrato”, sottolinea l’Assessore allo sport.

Prima della celebrazione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria primatista mondiale Kelvin Kiptum, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Kiptum, lo scorso 8 ottobre, aveva fatto registrare il record del mondo nella maratona con un impressionante tempo di 2h00’35”, correndo gli ultimi 10 km in 27’52”. Prestazione gli era valsa anche il riconoscimento di atleta dell’anno 2023.