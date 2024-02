Market di prossima apertura a Fiumicino cerca personale, ecco come candidarsi • Terzo Binario News

Per quanto riguarda i supermercati, mini-market e ipermercati, il settore della grande distribuzione alimentare, un nuovo punto vendita di prossima apertura a Fiumicino ha ufficialmente lanciato le selezioni per assumere dipendenti in vari settori e far parte del nascente staff.

Il supermercato in questione aprirà il prossimo mese di aprile e le figure ricercate in questo caso sono quelle di addetto alla cassa, addetti alla sala, ai reparti pescheria, macelleria, gastronomia, ortofrutta e salumi e formaggi.

Per candidarsi e maggiori informazioni visitare il link

https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=12552&job-title=personale-di-supermercato-nuova-apertura-fiumicino-rm&location=italia-lazio-fiumicino§or=grande-distribuzione-supermercati&role=logistica-magazzino&company-name=quojobis&language=it