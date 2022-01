Il dottor Luca Pipitone si presenta: gli obiettivi del nuovo dirigente del Commissariato di Civitavecchia - Terzo Binario News

“I giovani e l’inclusione al centro dei progetti di crescita della città”

Si è insediato il 10 gennaio negli uffici di viale della Vittoria e ora si presenta alla città.

Il dottor Luca Pipitone è subentrato al dottor Paolo Guiso alla dirigenza del commissariato di Civitavecchia, e spiega quali siano i suoi obiettivi per il presidio di Polizia che adesso guida.

“Proseguirò il mio lavoro seguendo il solco tracciato dal mio predecessore, mettendo a fondamenta del mio impegno e avendo come proposito costante il bene della comunità per cui lavoriamo. Condivisione di idee, inclusione e collaborazione devono essere alcuni dei principi cardine per la crescita positiva della nostra società, mettendo i nostri giovani al centro di progetti di crescita nel rispetto della legalità”.

Classe ‘74, nato a Roma da genitori di origine siciliana, sposato, ha frequentato il corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia, facendo ingresso nell’Amministrazione d’appartenenza nel dicembre del ‘93. Al termine del corso, nel dicembre 1998 è stato assegnato al reparto mobile di Bologna dove ha iniziato il percorso professionale che poi lo ha visto in servizio presso la Questura di Roma come funzionario addetto alla Sezione Anticrimine del Commissariato Prati. Nel 2008 il trasferimento all’Ispettorato di Polizia presso il Senato della Repubblica in qualità di responsabile dell’ufficio Affari Generali e del dispositivo di sicurezza del Presidente del Senato. In seguito la direzione del commissariato di Polizia di Sciacca, provincia di Agrigento, disimpegnando numerosi servizi di ordine pubblico connessi anche al fenomeno degli sbarchi di migranti a Lampedusa.

Promosso Primo Dirigente nel luglio 2020, il passaggio alla guida della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Livorno e ora l’arrivo di Luca Pipitone a Civitavecchia.