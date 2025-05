Il dopo-Chernobyl tema del convegno di Scuolambiente a Cerveteri • Terzo Binario News

“Per non Dimenticare… Senza Memoria non c’è futuro”, l’evento organizzato da Scuolambiente al Granarone di Cerveteri è stato un interessante momento di approfondimento sui rischi e le conseguenze del nucleare.

L’iniziativa organizzata dall’Associazione cittadina che per anni si è occupata dell’accoglienza dei bambini di Chernobyl per soggiorni di vacanza e cure, ha visto la partecipazione di tanti cittadini ed Associazioni.

Gli esperti di Scuolambiente si sono alternati nell’esposizione dei temi che ruotano intorno al nucleare sotto diversi punti di vista. Così il dottor Crescenzi ha illustrato la storia del nucleare dalla prima tragica bomba della Seconda guerra mondiale passando attraverso gli esperimenti americani e francesi fino ad arrivare ai disastri di Chernobyl e Fukushima.

L’ingegner Girardi ha affrontato il tema della produzione di energia nucleare mettendo in evidenza la pericolosità e i costi per nulla competitivi con quelli delle energie rinnovabili, il dottor Segnini ha spiegato la produzione dell’energia nucleare e la bomba atomica siano strettamente connesse sia sul piano della ricerca che su quello degli investimenti economici. Infine, la professoressa Bressanello ha raccontato il coinvolgimento delle scuole nell’accoglienza dei bambini Bielorussi organizzati da Scuolambiente. La Sindaca Gubetti ha voluto portare il suo saluto ringraziando Scuolambiente per la costante presenza sul territorio su questo e su tanti temi che riguardano l’ambiente, l’educazione e la salute. La Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri ha voluto ricordare esempio di gemellaggio associativo di solidarietà, l’attuazione del progetto di AVO Ladispoli: “Mare nostrum chiama…Chernobyl risponde” di settembre 2015, realizzato anche con la collaborazione delle scuole Corrado Melone e Ilaria Alpi di Ladispoli. “Grazie a tutti per la partecipazione, in particolare: alla insegnante Maria Caterina, alla Consulta dei Migranti, agli amici dell’Avo Ladispoli, dell’Auser Cerveteri, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dei N.O.G.R.A., della Croce Rossa Italiana Comitato di Santa Severa – Santa Marinella, dell’associazione Per un mondo di pace di Anguillara, del Comitato di zona Valcanneto e tutti i cari amici e le care amiche che sempre seguono e sostengono il nostro cammino. Grazie di cuore a tutti.” Ha concluso la Presidente Cantieri.