I Bersaglieri di Cerveteri al raduno nazionale di Marsala • Terzo Binario News

Sabato 10 e domenica 11 maggio a Marsala si terrà il 72esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri. In tale occasione, sarà presente anche Cerveteri con la sezione Intercomunale Cerveteri/Ladispoli con la Fanfara Gennaretti – Lalli.

“Un appuntamento importantissimo, durante il quale siamo felici che il nostro territorio sia rappresentato dalle iscritte e iscritti del nostro territorio – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia è una realtà estremamente importante a Cerveteri e nel nostro comprensorio. Grazie all’impegno di Bruno Rinaldi, Presidente delle sezioni di Cerveteri e Ladispoli, in questi anni abbiamo svolto un lavoro importante, per ciò concerne le attività di cerimoniale ma anche in quelle attività volte a mantenere sempre viva la memoria di chi, uomini e donne, ha combattuto spesso sacrificando anche la propria vita per la Patria. A tutti i componenti dell’Associazione Bersaglieri, auguro un buon viaggio e rivolgo i miei complimenti per il lavoro che sempre svolgono nel territorio”.