Da sabato 17 maggio parte la stagione balneare sul Litorale Lazio Nord: ecco le novità • Terzo Binario News

Bagnini sulle torrette prima degli anni scorsi e obbligo di esposizione delle bandiere colorate

Entrata in vigore la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare, che stabilisce le norme per la tutela della vita umana in mare in vista dell’imminente stagione estiva. Le norme sono stabilite dalla Direzione Marittima di Civitavecchia che valgono per tutto il Litorale Nord da Montalto a Fiumicino.

La novità è l’obbligo del bagnino su torretta nel periodo che va dal terzo sabato di maggio, ovvero dal 17, alla terza domenica di settembre. Questo intervallo definisce in modo chiaro e uniforme la cosiddetta stagione balneare.

Altra novità sulla segnaletica: l’ordinanza introduce l’obbligo di adottare la simbologia conforme agli standard internazionali ISO 20712 per la sicurezza in spiaggia e in mare. In particolare, cambia il sistema delle bandiere segnaletiche, che assume ora una codifica chiara e universale:

Bandiera verde : servizio di salvamento attivo, condizioni favorevoli;

: servizio di salvamento attivo, condizioni favorevoli; Bandiera gialla : servizio attivo, ma condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

: servizio attivo, ma condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose; Bandiera rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

L’introduzione di questa codifica, condivisa a livello internazionale, punta a migliorare la comprensione dei segnali di pericolo, anche per l’utenza straniera o poco familiare con le località balneari italiane.

Come ogni anno, la Guardia Costiera raccomanda massima prudenza. In caso di emergenza in mare, resta attivo il numero gratuito 1530, operativo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale.