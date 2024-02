Il Dg del Cerveteri Discepolo suona la carica: “Domenica grande occasione, non possiamo sprecarla” • Terzo Binario News

Discepolo , tanta fiducia sul Cerveteri. “Domenica abbiamo una grande occasione, non possiamo sprecarla”. Arriva il Fregene al Galli, sugli spalti attesi tanti tifosi

Nel Cerveteri che ha perso domenica, per una disattenzione, c’è tanto rammarico. “La gara non è stata bella, ma combattuta – dice il dg Discepolo- Peccato, potevamo raccogliere un pareggio, era importante in chiave salvezza. La classifica non ha registrato cambiamenti, siamo tutte lì, ora è importante fare risultato negli scontri diretti”.

Ce n’è uno domenica, al Galli. Arriva il Fregene, la posta in palio è alta. “Abbiamo l’occasione di scavalcarli , occorre un grande Cerveteri, cosa di cui ne sono convinto – dichiara il dg- In calendario la maggior parte degli scontri diretti li avremo in casa, quindi il fattore casalingo dovremo essere bravi a sfruttarlo in pieno”.

Per domenica non può non mancare il sostegno della tifoseria, chiamata ad incitare i verde azzurri.