È il giorno di Roma – Feyenoord, Capitale blindata: mille agenti contro il pericolo hooligans • Terzo Binario News

Nonostante il divieto di trasferta i tifosi del Feyenoord non rinunciano a venire nella Capitale. Almeno un centinaio di olandesi ha deciso infatti di imbarcarsi in aereo da Rotterdam per venire a guardare il match di ritorno di Europa League direttamente a Roma, magari un qualche pub del centro storico.

L’attenzione è massima perché nel 2015 un gruppo di ultras del Feyenoord devastò la Barcaccia in Piazza di Spagna. Anche l’anno scorso, alla vigilia del match di semifinale, la Polizia aveva evitato che i tifosi giallorossi aggredissero gli olandesi che si erano chiusi in un locale nei pressi del Colosseo.

La Questura ha messo in campo un piano che prevede il dispiegamento di circa mille agenti delle forze dell’ordine con controlli sia nella zona dello stadio sia nel centro storico della città. Sotto la lente anche gli aeroporti. L’Olimpico registra il tutto esaurito, ma gli olandesi non potranno entrare allo stadio.

A Rotterdam l’incontro di andata è finito 1 a 1. “Sentiamo quel brivido in più da gara che decide il nostro destino” ha dichiarato l’allenatore della Roma Daniele De Rossi. “L’importante per me è vincere”.

Stasera in campo anche la Lazio che a Torino giocherà il recupero della 21esima giornata di campionato, rinviata a causa della semifinale di Supercoppa Italiana di Riad lo scorso 19 gennaio.