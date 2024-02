Weekend di pioggia su Roma e provincia: meteo instabile da venerdì • Terzo Binario News

L’anticiclone lascerà l’Italia e il tempo diventerà meno stabile

Si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche ma l’inverno continuerà ad essere un ricordo. Roma e il Lazio stanno per salutare l’anticiclone, che aveva garantito stabilità, per lasciare spazio ad un meteo più variabile ma senza fenomeni atmosferici importanti.

Come riporta il sito 3bmeteo.com, piogge e rovesci sono previsti per venerdì 23 febbraio, con alcuni fenomeni anche di carattere temporalesco. Le precipitazioni, che partiranno dalle province di Rieti e Viterbo, tenderanno ad estendersi alle province di Roma, Latina e Frosinone.

Quelle più persistenti sono attese sulle zone a ridosso dell’Appennino con accumuli fino a 60-80mm. A Roma, sempre domani i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C.

In tal frangente rinforzeranno nettamente i venti dai quadranti meridionali e i mari risulteranno molto mossi o agitati, specie tra le province di Latina e Roma dove non si escludono delle mareggiate. Le temperature massime si abbasseranno, allineandosi grosso modo a quelle tipiche per il periodo. La neve tornerà sulle cime più alte dell’Appennino in calo fin verso i 1300m entro sera.

Sabato 24 febbraio la perturbazione si sarà allontanata verso sud e ci saranno ampie zone di sereno con fasi più asciutte. Non mancherà, tuttavia, la possibilità per delle precipitazioni a carattere irregolare nella regione nella seconda parte del giorno. A Roma si prevedono nubi sparse e deboli piogge serali.

Domenica 25 febbraio sarà una giornata all’insegna della variabilità con qualche isolato fenomeno in attenuazione. Su Roma sono previste nubi ma nessuna precipitazione. Una buona notizia soprattutto per chi vorrà godersi la città libera dalle macchine visto che è in programma la domenica ecologica con il divieto di circolazione nella Fascia verde

Fonte, RomaToday