Il derby del basket va alla Dinamo Ladispoli • Terzo Binario News

“In un PalaSorbo più bello che mai, alla presenza di 500 persone, coloratissime e rumorosissime, del consigliere delegato ai Rapporti con le Federazioni Sportive Stefano Fierli e del Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Augello, è andato in scena un bellissimo derby, un appuntamento atteso da tutti gli appassionati cittadini e non solo, molto sentito ma molto corretto.

La Dinamo consolida il primato nel girone, ma complimenti al BKL che per quello che si è visto merita certamente di più dell’attuale posizione in classifica; meriti e onore vanno però soprattutto a tutti i nostri ragazzi per l’impegno, la dedizione e lo spirito di appartenenza che dimostrano ogni giorno.

Comunque stasera è facile individuare il migliore in campo: il nostro pubblico. Grazie, ci fate emozionare”.

Donato Ciccone