Il commissario capo Fabio De Angelis incontra la sindaca Gubetti a Cerveteri • Terzo Binario News

“Un incontro di benvenuto e presentazione ma anche un’occasione per confrontarci sui temi sensibili della sicurezza pubblica e del controllo del territorio, anche e soprattutto in vista della notte di Ferragosto che come di consueto le spiagge del Litorale e di Campo di Mare affollate per i festeggiamenti.

Al nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli e a tutti gli Uomini e le Donne in servizio, il mio augurio di buon lavoro consapevole che come sempre saranno garanti e custodi di legalità e tutela del cittadino”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a margine dell’incontro avuto questa mattina presso il Municipio con il Commissario Capo Fabio De Angelis, che da pochissimi giorni ha preso Comando presso il Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli. Presente all’incontro, anche la Comandante di Polizia Locale di Cerveteri, il Commissario Capo Cinzia Luchetti.

“Con il Commissario Capo Fabio De Angelis si è immediatamente creata ottima sintonia e per me è stata occasione per illustrargli le maggiori esigenze e necessità del territorio di Cerveteri, un territorio complesso, vasto, caratterizzato da tante frazioni ed altrettante zone di campagna dove la presenza massiccia delle Forze dell’Ordine, in particolar modo in orari serali è più che mai fondamentale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – guardando ai prossimi giorni il primo argomento di cui ho avuto modo di parlare, è senza dubbio quello legato ai controlli per la notte di Ferragosto.

Come sempre, a tutela della Palude di Torre Flavia, Area naturalistica protetta dal valore inestimabile, ho emesso un’ordinanza che vieta l’ingresso assoluto nell’area, così come sono vietati l’accensione di falò e il trasporto in spiaggia di ogni materiale infiammabile e di alcolici e superalcolici. Una misura necessaria per quello che è un angolo di paradiso del territorio e che va tutelato. Oltre alla presenza dei tantissimi volontari che già hanno dato la loro disponibilità, sarà senza dubbio di fondamentale importanza il sostegno e il coordinamento con le Forze dell’Ordine del territorio e dunque anche con il Commissariato di zona”.

“Al Commissario Capo De Angelis – conclude il Sindaco di Cerveteri – il mio ringraziamento per la cordiale visita di cui ha voluto onorarmi e l’augurio di un ottimo e proficuo lavoro, sicura che la propria dedizione al lavoro, il senso di appartenenza alla Polizia e i valori di fedeltà allo Stato saranno per lui punto fermo nello svolgimento del suo prestigioso ma allo stesso tempo delicatissimo incarico. In me, in qualità di Sindaco di Cerveteri, il Dottor De Angelis troverà sempre una figura istituzionale leale e sempre disponibile e pronta alla collaborazione per la sicurezza del territorio e dei cittadini”.