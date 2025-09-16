Il comitato Viviamo la Città: "Santa Marinella e Santa Severa sono sporche" • Terzo Binario News

“C’è chi crede ancora che la sporcizia delle nostre strade sia colpa solo dei soliti quattro incivili.

Ma dopo più di un anno di segnalazioni, lettere, diffide, il risultato non è cambiato di molto: Santa Marinella e Santa Severa sono sporche.

Su questa evidente ed avvilente realtà, il comitato “Viviamo la città” ha scritto a sindaco, assessori e consiglieri una lettera aperta.

Risultato? Per ora silenzio, a parte un’unica consigliera di minoranza che ha presentato già da tempo un’ interrogazione sul contratto Gesam, interrogazione che verrà discussa nel consiglio comunale del prossimo 17 settembre.

Tra i rappresentanti della maggioranza ha poi risposto alla lettera una consigliera, che garantisce il suo interessamento. Vedremo quindi cosa succederà mercoledì in sede di Consiglio perché le domande restano sempre lì, sospese come il tanfo dei cassonetti d’estate:

– Perché paghiamo la Tari come fosse oro, ma la città brilla di immondizia?

– Perché la raccolta porta a porta continua a differenziare poco, se non la pazienza dei cittadini?

– Perché se abbiamo un contratto che sulla carta promette pulizia e decoro, nella realtà ci ritroviamo con erbacce e sacchetti o rifiuti abbandonati?

Facile prendersela con gli incivili, certo. Ma se il sistema non funziona, gli incivili prosperano.

Noi non siamo né di destra né di sinistra, né guelfi né ghibellini: siamo cittadini che pretendono strade pulite. E chiediamo che Sindaco, assessori e consiglieri, tutti insieme, maggioranza e opposizione, facciano quello che hanno promesso: governare.

Non giocare a “questo non è il mio settore”, come se l’immondizia sapesse distinguere tra delega all’ambiente o ai lavori pubblici.

Ognuno ha il suo compito, è vero. Ma quando la città è sporca, restare zitti e immobili non è rispetto delle deleghe: è indifferenza di fronte alla gravità dei problemi.

Noi ci aspettiamo che, lettera o no, sul contratto Gesam e sulla manutenzione del verde a cura di SMS, qualcuno cominci a fare sul serio.

E lo faccia subito”.

comitato Viviamo la Città