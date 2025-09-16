Nasce a Civitavecchia il comitato “Liberi cittadini per la Palestina” • Terzo Binario News

“Gaza sta morendo di fame e di sete.

I pochi medici rimasti amputano gli arti senza anestesia e con mezzi di fortuna, disinfettano le ferite provocate dalle bombe israeliane col cloro.

Ogni giorno il governo Netanyahu spinge un po’ più in là il confine della barbarie, mirando dichiaratamente all’annientamento del popolo palestinese e al sabotaggio di tutti coloro che tentano di supportarlo.

Due delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno già subito un attentato incendiario ad opera di due droni, di cui si sa poco o nulla.

Nessun governo dell’Occidente, eccetto quello spagnolo, ha avuto il coraggio di prendere una posizione netta nei confronti delle efferate politiche di Israele, che continua impunito a violare il diritto internazionale e i diritti umani, mentre si vanta di essere l’unica democrazia del Medio Oriente.

Come cittadini e come esseri umani abbiamo bisogno di denunciare ciò che sta accadendo davvero a Gaza e in tutta la Palestina, di dire che ciò accade anche con la complicità dell’Europa e dell’Italia, di agire per aiutare un popolo che da oltre 70 anni conduce la sua legittima Resistenza contro apartheid, blocchi economici, bombardamenti e torture.

Per tenere alta l’attenzione e concretizzare la solidarietà di questo territorio nasce il comitato “Liberi cittadini per la Palestina”, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire fattivamente alla causa palestinese, donando il proprio tempo o le proprie risorse per organizzare raccolte fondi ed eventi di informazione non filtrata dai media ufficiali”.

Dal comitato “Liberi cittadini per la Palestina” aggiungono che con una raccolta fondi da destinare all’Associazione Gazzella Onlus in un evento che si terrà venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 22 in via Montegrappa – Civitavecchia – in collaborazione con i locali Recycle, Mood e Kuore.

Durante la serata sono previsti momenti di musica dal vivo, interventi e testimonianze, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione in Palestina e raccogliere contributi che andranno a sostenere concretamente con pasti caldi e acqua gli sfollati nelle tendopoli.