Il Comitato Insieme per l'Ospedale di Tarquinia in assemblea domani alle 17 • Terzo Binario News

“Si preannuncia calda l’assemblea pubblica del Movimento “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” di venerdì prossimo 29 settembre, ore 17, che si svolgerà nella Sala Sacchetti in Via dell’Archetto, messa a disposizione dalla STAS.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla reazione un po’ stizzita dei consiglieri regionali dell’attuale maggioranza all’accusa di non fare nulla per evitare la chiusura del nostro nosocomio.

I consiglieri hanno rimbalzato la responsabilità su chi li ha preceduti. E dire che noi abbiamo chiamato in causa tutti i consiglieri regionali eletti nel viterbese, senza sconti.

Ancora: continua il silenzio, per noi colpevole, del Commissario Straordinario della ASL dottor Egisto Bianconi rispetto alla nostra richiesta di informazioni. Ricordiamo che sarà un’assemblea operativa.

Prima alcuni attivisti faranno un aggiornamento su quanto è stato fatto, poi sarà importante il contributo di tutti per pianificare il da farsi. Noi non ci fermiamo”.

Comitato Insieme per l’Ospedale di Tarquinia