Carcassa di delfino rinvenuta a Civitavecchia • Terzo Binario News

Il corpo del mammifero marino spiaggiato nei pressi dell’ex ristorante La Medusa

La carcassa di un delfino, in stato avanzato di decomposizione, si è spiaggiata nei pressi della foce del fosso che costeggia San Gordiano per sfociare a fianco di Riva di Traiano presso l’ex ristorante La Medusa.

Evidente come sia stato portato lì dalla corrente ma la morte è sicuramente avvenuta in mare, non in seguito allo spiaggiamento.

Un lettore ha segnalato la presenza della carcassa, scattando la foto.

