L'under 19 del Cerveteri strapazza la Sorianese 4 a 0 • Terzo Binario News

Il sogno promozione in Elite è sempre più vicino

Un Cerveteri Under 19 che ha letteralmente incantato quello che oggi pomeriggio al Campo Galli è sceso in campo contro la Sorianese, nella gara valida per il 24esimo turno del Campionato Regionale Juniores Under 19 Girone A.

Un primo tempo che ha offerto calcio champagne per gli etruschi, con giocate veloci, scambi rapidi e continue penetrazioni nell’area di rigore avversaria.

Un primo tempo senza scampo per la squadra ospite. Il Cerveteri è andato in scioltezza, concludendo la prima frazione di gioco sul risultato di 4 a 0, con le reti di Pochini, Cutini, Bonelli e Spada. Non sono mancate anche altre occasioni, con il Cerveteri che ha colpito anche un palo e che in più circostanze ha sfiorato la possibilità di arrotondare ulteriormente il punteggio.

Privo di particolari emozioni invece il secondo tempo, nel quale i ragazzi di Mister Sale si sono sostanzialmente limitati a mantenere l’ampio vantaggio maturato nella prima fase di gioco, senza correre particolari rischi, complice anche una Sorianese forse demotivata dalla debacle del primo tempo.

Tre punti che valgono quanto un macigno quindi per i giovani del Cerveteri, che a due giornate dal termine del campionato sono praticamente ad un passo dall’impresa. Una stagione la loro, dominata in lungo e largo. Testimonianza plausibile anche dei grandi investimenti che il Presidente Andrea Lupi ha avviato nel settore giovanile. Non è un caso infatti che alcuni degli elementi in campo oggi con l’Under 19 abbiano già calcato il campo di gioco anche con la prima squadra etrusca. Una speranza verdazzurra, anzi tante speranze verdazzurre, già pronte, chissà forse dalla prossima stagione, a portare alla prima squadra etrusca energia e nuova vitalità.

L’Under 19 ora ha davanti a sé solamente due impegni: quelli con W3 Maccarese e Santa Marinella. Poi, si spera, sarà grande festa. Una festa, chiamata Elite