Il Cerveteri Under 19 vola in testa alla classifica • Terzo Binario News

Cerveteri al settimo cielo, l’Under 19 è in testa solitario. Mister Sale è l’autore di un miracolo

Che bel sabato per i cervi under 19 che vincono a Montefiascone, con rete di Bonelli, Giacinti , Tiberi e Salvi e ne approfittano del passo falso della W3 Maccarese, che cede il primo posto ai verde azzurri.

Una gara perfetta, senza sbavature e tanta testa, come aveva chiesto mister Sale alla vigilia. I verde azzurri hanno la meglio in una gara il cui risultato non è stato mai in discussione.

In classifica, dunque, passano a capo del girone, tallonati dal Santa Marinella che non perde un colpo e va a – 1.

Per gli etruschi è stata una giornata felice, soprattutto per la sconfitta della sua antagonista, che ha ceduto il primato ai ragazzi di Sale. Il tecnico a fine gare ha speso parole di elogio.