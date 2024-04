Il Cerveteri under 19 in Élite, Lupi: “Campionato straordinario, loro il futuro del nostro calcio” • Terzo Binario News

Il pareggio di sabato contro il Santa Marinella ha consegnato la vittoria del campionato ai ragazzi allenati da Simone Sale. Il Presidente del Città di Cerveteri Lupi: “Punto di partenza per un proseguo radioso”

Il Cerveteri Under 19 è entrato nella storia. Sabato, all’interno di uno Stadio Enrico Galli che esplodeva letteralmente di pubblico, con gradinate che hanno ospitato oltre 800 persone, andava in scena la partita delle partite per i giovanissimi etruschi allenati da Mister Simone Sale: ospitavano infatti il Santa Marinella, diretta inseguitrice e distante solamente tre punti.

Un ultimo turno di campionato di fuoco: sebbene fosse una partita della “regular season”, di fatto era uno spareggio. Il Cerveteri per salire in élite, aveva 2 risultati su tre. In caso di vittoria o di pareggio, avrebbe vinto il campionato. Tutti poi hanno visto come è finita: il 2 a 2 finale, ha consegnato al Cerveteri un traguardo storico, che oggi, andiamo a commentare con il Presidente, Andrea Lupi. Raggiunto dalla redazione di Terzobinario.it, ha dichiarato:

“Un campionato dominato, una vittoria strameritata che rappresenta il giusto coronamento di una stagione fatta di sacrifici, di lavoro, tantissimi allenamenti e impegno. Il giusto premio per un gruppo di giovani ragazzi educati, per bene, ricchi di qualità non solamente in campo ma con tanti valori umani. Oltre a loro, il mio ringraziamento va all’allenatore, a Simone Sale, un vero e proprio gladiatore alla guida di questi ragazzi che rappresentano il futuro del calcio della nostra città”.

“Sui settori giovanili sin dal mio insediamento alla Presidenza del Città di Cerveteri – prosegue Lupi – in ogni città le attenzioni solitamente sono sempre più riservate alla prima squadra, ma ci tengo a sottolineare il percorso fatto non soltanto dalla nostra Under 19 ma da tutte le formazioni giovanili. Un percorso importante, che per alcuni di loro ha già visto numerose presenze, anche da titolari, all’interno della prima squadra. È sui giovani che vogliamo continuare ad investire: ora ci godiamo il successo, ma stiamo già lavorando sul futuro, per continuare a raggiungere risultati sempre più importanti, per Cerveteri ma soprattutto per i nostri ragazzi”.

“A conclusione della gara di sabato – aggiunge il Presidente Andrea Lupi – oltre ai ragazzi, al Mister e a tutto lo staff dirigenziale, ci tengo a fare un ringraziamento speciale alla Polizia Locale di Cerveteri e al Gruppo Comunale di Protezione Civile, che con estrema disponibilità hanno prestato servizio in una giornata davvero complicata per la città e per la nostra struttura. Nonostante la straordinaria affluenza di pubblico, oltre 800 persone e la violenta grandinata che si è abbattuta sul campo, anche grazie alla loro presenza e supporto, tutto si è svolto con estrema tranquillità e sicurezza per tutti. A nome del Città di Cerveteri, a loro tutti, il mio più sincero ringraziamento”.