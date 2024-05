Il Cerveteri si gioca la salvezza ai play-out: lo storico Mister Ceripa carica la squadra • Terzo Binario News

L’allenatore della promozione in C2 suona la carica

E’ stato l’allenatore più vincente della storia del calcio verde azzurro. Vincenzo Ceripa ha regalato tante gioie ai tifosi cerveterani, la più bella nel 1991 con la storica promozione in serie C2.

Anni dopo, nel 2009, ha preso la squadra in Prima categoria portandola in Promozione.

Alla vigilia del match spareggio di domenica, che i cervi affronteranno con il Tarquinia, non poteva esimersi nel fare qualche riflessione.

“Le più belle emozioni provate di tifosi del Cerveteri sono state negli spareggi – dice Ceripa – . A partire da Bracciano, nello spareggio con il Mentana, per proseguire con il Giorgione nella finale per accedere in serie C2.

Anche se Terni rimane la più emozionante, uno spareggio giocatosi a Luglio dopo una serie interminabili di partite, che non sembravano avere una fine. Ecco, siamo abituati a lottare, a combattere a denti stretti.

Sono convinto che sarà così anche domenica prossima , dove sarà fondamentale il contributo del pubblico. Saranno tantissimi, ne sono sicuro. I cerveterani al momento del bisogno non si arrendono. tirano fuori orgoglio e spirito di appartenenza”