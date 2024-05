Il Castello di Santa Severa apre per la Festa della mamma • Terzo Binario News

Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella, organizza una giornata speciale sabato 11 maggio 2024 per l’ attesa della Festa della mamma, con una serie di iniziative gratuite per esprimere gratitudine e affetto verso le mamme e per riconoscere il loro contributo significativo alla vita delle persone, ma anche un momento per riflettere sull’importanza della maternità e per onorare il legame unico tra madre e figlio.

Per tutte le mamme accompagnate dai figli fino a 18 anni di età è previsto l’ingresso gratuito ai Musei del Castello, basterà recarsi in biglietteria e ritirare il biglietto di ingresso, inoltre per tutta la giornata è prevista un’animazione itinerante affiancata da postazioni fisse in cui gli animatori intratterranno i bambini con sculture di palloncini, realizzazione di maschere, body painting, improvvisazioni teatrali, scuola di ballo, giochi musicali e giochi all’aperto come il tiro al barattolo, il tiro con l’arco, il tiro alla fune e una mostra pittorica di Roberto Marziali visitabile per tutta la giornata sulla Spianata dei Signori.

Dalleore 10.30 e fino alle 13.00 le mascotte Disney delux (Paperino, Paperina, Sonic e Barbie) intratterranno i bambini con balli e postazioni di photo boot e cornici oltre a sfilare per le vie del borgo.

A seguire dalle ore 14.00 giochi per bambini ed animazione, alleore 15.30 uno spettacolo di bolle di sapone, alleore 16.30 “Conosci gli strumenti Musicali” per far scoprire ai bambini alcuni strumenti musicali. Infine dalle ore 17.00 inizio del concerto della B-And Wind Orchestra, dedicato a tutte le mamme, con musiche del repertorio swing, classico e cinema, da Benny Goodman e Sinatra passando da Verdi e Morricone. Brani eseguiti da un organico di orchestra di fiati composta da 40 elementi che accompagneranno adulti e bambini nel mondo della musica.

Nell’area del piazzale del Fontanile sarà disponibile un’area food con prodotti del territorio a km zero.

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it