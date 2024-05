Bimbo di due anni cade in un laghetto artificiale, corsa disperata al Bambino Gesù di Roma • Terzo Binario News

Bimbo di 2 anni, in un momento di disattenzione della famiglia, sgambetta, si allontana e finisce in acqua. Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri in un laghetto artificiale per la pesca sportiva a Marina di Tor San Lorenzo. Il piccolo ora è ricoverato al Bambino Gesù di Roma in condizioni disperate.

L’incidente nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 maggio, nei pressi di un’area pic nic vicino al laghetto artificiale.

Il piccolo sarebbe sfuggito alla vista dei genitori che stavano festeggiando in un ristorantino a bordo lago una ricorrenza religiosa con altre cinquanta persone, tra familiari e amici, tutte facenti parte della comunità rom locale. Il recupero in acqua straziante. Il bambino era cianotico, respirava appena.

A recuperarlo in acqua i genitori che poi si sono lanciati a folle velocità per cercare un punto di soccorso tenendosi in contatto con gli operatori del 118. Quindi prima l’incontro con l’ambulanza, il tentativo di rianimarlo e alla fine il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove il bimbo, tre anni ancora da compiere, è stato ricoverato in condizioni disperate.

Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Ardea e Anzio. I carabinieri stanno anche indagando su alcune segnalazioni: sembra che nel tentativo di salvare il piccolo i familiari abbiano con la loro auto urtato più vetture in sosta.

fonte Canale10