Il ceramografo Roberto Paolini porta l'arte etrusca all'Università di Tor Vergata • Terzo Binario News

Dopo aver conquistato gli Stati Uniti per ben due volte ed aver fatto eccellere l’arte e la cultura etrusca anche nel Sol Levante, Roberto Paolini, artista ceramografo di Cerveteri, titolare di Pithos Ancient Reproduction a Cerveteri, all’inizio del Centro Storico, che con le sue meravigliose riproduzioni dona lustro e bellezza alla città, sbarca all’Università di Tor Vergata di Roma.

Come riporta lo stesso artista sulla pagina Facebook della propria attività infatti, oggi, giovedì 14 dicembre sarà infatti impegnato all’Università romana per tenere una lezione nel laboratorio di archeologia. Una lezione-seminario su tecniche e strumenti del mestiere del vasaio in Grecia.

Un nuovo importante riconoscimento dunque per Paolini, che conferma ancora una volta quanto rappresenti un’eccellenza unica, un vanto per Cerveteri e per l’Etruria tutta.