Il centrodestra unito di Cerveteri: un “sogno” che si infrange contro il poltronismo - Terzo Binario News

Ad oggi l’unica candidata ufficiale rimane Annalisa Belardinelli, ma i big storici dello schieramento etrusco restano abbottonati

Erano gli ultimi giorni di gennaio quando il centrodestra di Cerveteri, che ad oggi nonostante alcuni tentativi di boicottaggio al momento mal riusciti, ha come unica candidata ufficiale l’avvocata Annalisa Belardinelli, sbandierava ai quattro venti l’unità di intenti alle prossime elezioni amministrative etrusche, che di certo, avrà l’assenza dalle schede elettorali per la prima volta dopo vent’anni il nome di Alessio Pascucci, giunto al termine del suo secondo mandato da sindaco e ora pronto a sfidare Grando e la Marongiu a Ladispoli.

Quando nelle scorse settimane la redazione di Terzobinario avanzò delle ipotesi di forte frattura tra la candidata ufficiale Annalisa Belardinelli e altri big storici della destra di Cerveteri (che guardavano di buon occhio l’arrivo da Civitavecchia di Massimiliano Grasso o GIann Moscherini), che sebbene contestate dai diretti interessati, non hanno mai smentito con i fatti quanto ricostruito.

Infatti, resta ancora forte l’incertezza su cosa faranno personaggi come Salvatore Orsomando, sempre più coppia fissa con l’ex pascucciano Aldo De Angelis, oltre agli ex sindaci Guido Rossi e Lamberto Ramazzotti.

Nelle ultime settimane al centro del vortice politico c’è finita la Belardinelli, prima ufficializzata con tanto di conferenza stampa il 22 dicembre scorso, che sebbene già in piena campagna elettorale da tempo, ha visto mettere in discussione il proprio ruolo all’interno di una riunione piuttosto convulsa.

Un tentativo di sabotaggio più che altro, come riportato proprio dallo stesso coordinatore di Fratelli d’Italia Cerveteri, che ha fatto nome e cognome degli unici due tesserati, tra cui una fedelissima divulgatrice sui social del verbo della coppia Orsomando-De Angelis, che hanno chiesto l’apertura di un nuovo tavolo per scegliere il candidato a loro dire più consono per il centrodestra. In pratica, un blitz da parte di due infiltrati finito male e probabilmente, per via di alcuni toni piuttosto accesi, anche in tribunale.

La Belardinelli, dal canto suo, già consigliera comunale di opposizione di Fratelli d’Italia e già candidata Sindaco nel 2017 risultando prima donna in assoluto a raggiungere il ballottaggio, più volte ha manifestato pubblicamente il desiderio di vedere concentrate tutte le forze politiche sulla sua candidatura, facendo anche nomi e cognomi di persone che però ad oggi, sempre secondo la Belardinelli a causa di incomprensioni dovute alla presenza o meno di alcune figure politiche o di poco gradimento relativamente al desiderio della Belardinelli di volere liste presentate da giovani, ancora rappresentano ad oggi un ostacolo insormontabile per l’unione degli intenti.

Insomma, la destra etrusca non ride e a quanto pare litiga e non poco. Ma ad oggi, nonostante i tanti rumor che vedono anche nomi provenienti da fuori città, tra cui i civitavecchiesi Moscherini e Grasso, l’unica candidata a Sindaco ufficiale del centrodestra, il cui nome è stato acclamato all’unanimità – eccezion fatta per due oppositori politicizzati dall’esterno – anche da esponenti regionali e nazionali di Fratelli d’Italia, rimane Annalisa Belardinelli.