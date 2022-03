Il senatore Battistoni alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, si è recato a Civitavecchia per una serie di incontri istituzionali.

La prima visita è stata dedicata alla Capitaneria di Porto, dove ad accogliere il sottosegretario c’è stato il Capitano Filippo Marini. Successivamente, insieme alla Cooperativa dei pescatori, il senatore, che del Mipaaf ha la delega alla pesca, ha visitato il mercato del pesce ed il sito di stoccaggio dei materiali plastici raccolti in mare.

“Civitavecchia ha un’importante marineria, con una storia che fa parte del patrimonio culturale dell’intera regione – spiega il Senatore Battistoni -.

Con il capitano Marini abbiamo discusso del tema dei controlli in mare, e della partnership che la Guardia costiera ha con il Mipaaf. La sinergia diventa fondamentale soprattutto nell’ottica di voler tutelare i consumatori, gli stock ittici ma anche quelle imprese che operano rispettando con dedizione e meticolosità le normative vigenti”.

“Con i pescatori è stato un incontro proficuo, ed un momento in cui ho avuto modo di spiegare le iniziative che abbiamo messo in campo contro il caro carburante nei giorni scorsi – racconta il senatore -. Sono qui anche per sottolineare il lavoro onesto e caparbio che fanno i pescatori in mare. Come gli agricoltori sono le sentinelle della campagna, loro lo sono del mare e progetti come quello del recupero delle plastiche abbandonate ne sono la più fervida testimonianza. Ogni anno viene portata a conferimento oltre 1 tonnellata di plastica raccolta in mare”

“Voglio mettere anche in luce – conclude il sottosegretario – l’impegno evidente sulla trasparenza della provenienza dei prodotti che viene fatta al mercato del pesce e nelle aste. La tracciabilità è un valore fondamentale su cui basare una corretta transazione commerciale e rispettare il consumatore finale”

Presenti ai vari incontri il deputato Alessandro Battilocchio, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari, l’assessore Cinzia Napoli ed il consigliere comunale Matteo Iacomelli.