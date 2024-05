Sul posto presenti i Vigili del Fuoco

Una tragedia è quella che si è consumata a Fiumicino nella mattinata di oggi: un giovane è stato trovato impiccato al cavalcavia in fondo a via Giulio romano, in zona Parco Leonardo.

Secondo una prima ricostruzione si tratta di suicidio. Sul posto presenti i Vigili del fuoco.

A riportarlo è IlFaroOnline