Il calcio amatoriale di Allumiere sostenuto dalla Regione - Terzo Binario News

Una due giorni alla Cavaccia per parlare di socializzazione

Una due giorni all’insegna della tradizione, della passione e della condivisione quella organizzata dall’ASA di Allumiere.

I cosiddetti “Amatori” del calcio collinare si danno appuntamento alla Cavaccia venerdì 11 e sabato 12 con una manifestazione incentrata sul tema del calcio come mezzo di propagazione sportiva e socializzazione ma anche, in questa fase delicata che purtroppo ancora viviamo, come un primo momento da cui ripartire dopo la lunga pausa che ha tenuto tutto il mondo associativo a fare i conti con la pandemia.

Il presidente Alberto Dionisi farà gli onori di casa e spiega che il progetto “è sostenuto dalla Regione Lazio e da Laziocrea che hanno creduto nella bontà della nostra proposta.

Per noi è molto importante sentire la vicinanza delle istituzioni e dei loro rappresentanti sul territorio.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’onorevole Marietta Tidei per il supporto e il sostegno al nostro movimento.

Ringraziamo fin da subito anche il nostro tesserato, nonché vicesindaco Brogi, per aver posto le basi della collaborazione con la Regione Lazio e quindi vi aspettiamo venerdì alle 17 per il convegno dove oltre ai saluti istituzionali di Tidei e Brogi ci saranno anche quelli del Sindaco Pasquini e soprattutto verrà raccontato il mondo amatoriale dal grandissimo Cleto Bruschi, plenipotenziario e instancabile dirigente dell’associazione”.

Altro ancora sarà raccontato dall’ex giocatore Daniele Annibali, autore del libro “I nostri primi vent’anni”. Invece il sabato sarà dedicato al calcio giocato e quindi vecchie glorie, giovani e dirigenti si sfideranno in un triangolare in memoria degli ex giocatori prematuramente scomparsi.

L’ASA 1983 è una presenza costante nel tessuto sociale e sportivo del Comune di Allumiere e del Comitato CSI di Viterbo del quale fa parte sin dal 1991. Attraverso un lavoro serio, continuo e professionale l’associazione promuove ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport tra i giovani, i meno giovani, i lavoratori e le famiglie.