Il Bar da Franco a Campo di Mare festeggia mezzo secolo di storia, domani musica e fuochi d'artificio • Terzo Binario News

Since 1973. Sono passati esattamente cinquant’anni da quando è iniziata questa avventura. Una storia di sacrifici, tanto impegno e molta buona volontà, accompagnata da una bella dose di intuizione. Scommettere su un territorio con quattro case sparse, una vicenda tutta da scrivere (Campo di Mare all’epoca era una zona paludosa), una grande distesa di verde e fascia a mare incontaminata, abitata da uno sparuto gruppo di persone e qualche pescatore non faceva credere che nel tempo si sarebbe trasformata in un moderno agglomerato urbano.

Eppure Franco Zaccaria, partito dalla natia Taranto, aveva visto evidentemente le potenzialità di questo luogo, una possibilità di sviluppo che desse da vivere a lui e alla sua famiglia. Una moglie Marianne che ha condiviso il suo sogno, tre maschi e piano piano con convinzione e determinazione il tempo gli ha dato ragione e ha vinto la sfida. Giovedì 10 agosto, infatti, la festa sarà … col botto!

Nel senso letterale del termine perché Franco Zaccaria, a Campo di Mare, in viale Adriatico 16 quel giorno alle ore 21 festeggerà il primo mezzo secolo di lavoro del suo Bar con cena, una serata all’insegna del divertimento con gli Stornelli Romani e appunto i fuochi d’artificio (prenotazione direttamente in cassa).

E non poteva essere diversamente. In questi lunghissimi anni di impegno, ha saputo incrementare sul territorio una vera e propria attività imprenditoriale, creando un autentico brand (un nome, una garanzia) e allargandosi sempre di più con nuove proposte nel campo della ristorazione, partendo da un semplice bar, l’unico all’epoca nel solare comprensorio marino e avviando in seguito una serie di attività collaterali, tutte collegate alla casa madre.

È così che Franco mai veramente in pensione, da due anni ha conquistato anche Ladispoli dove ha aperto un bar vicino alla stazione ferroviaria, (l’ex bar Luna), pasticceria in cui la dolcezza si coniuga in tutte le forme possibili con caffetteria, cornetteria, ciambelle, bombe, ciabatte, trecce e fagottini… prodotti non buoni, buonissimi! Recita il suo motto: “una buona colazione si gusta da noi o direttamente a casa tua con il nostro servizio a domicilio”.

Anche questo servizio è stato aggiunto, stando al passo con i tempi perché la clientela di oggi è sempre più esigente e predilige servizi velocizzati sì ma comunque di ottima qualità. E anche grazie al supporto di Gianni, uno dei suoi figli, a cui recentemente ha passato il testimone, che il “Bar da Franco” ha ricevuto una spinta verso un concetto di modernizzazione del consumo di cibo e bevande, e un’impronta più giovanile anche nella stessa concezione di spazi e strutture all’aperto.

Dopo aver dismesso completamente il negozio dove si vendevano alimentari, la trasformazione è stata visibile e incredibile: è sorto un locale dove si possono acquistare viveri da asporto comodi e pratici da portare per un salutare e rapido spuntino e pranzo in spiaggia, molto apprezzato da turisti e residenti. Inoltre tutti i mercoledì è possibile gustare il sushi innaffiato da una bella coppa di bollicine ed è stato aggiunto il servizio di consegna in spiaggia del Poke, piatto che va tanto di moda con menu anche per Vegani. Insomma un bilancio positivo di cui andare orgogliosi, perché dove c’è sudore, tenacia e molta passione il risultato è concreto e sotto gli occhi di tutti. Auguri Franco!

