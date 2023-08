Etruria Eco Festival 17 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi con Max Giusti, Palma, Nesli, Orchestraccia e Matthew Lee • Terzo Binario News

Musica e spettacolo in riva al mare, apre Max Giusti, chiude l’Orchestraccia

Era tanta a Cerveteri l’attesa per il programma di Etruria Eco Festival. La rassegna che quest’anno festeggia 17anni cala gli assi e torna, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, a pochi passi dalla riva.

Un programma ricco, variegato che terrà compagnia al pubblico da venerdì 18 agosto fino a mercoledì 23 agosto.

Ecco i nomi: si comincia il 12 agosto con Max Giusti e lo spettacolo “A tutto Max”, due ore di pura comicità, divertimento e spensieratezza. Lo spettacolo prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. Tagliandi acquistabili sulla piattaforma TicketOne e al Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro.

Venerdì 18 agosto ci sono le RADICI NEL CEMENTO, gruppo raggae originario di Fiumicino comparso nella scena musicale nel 1993 e già più volte ospite di Etruria Eco Festival. Sarà anche occasione per presentare il nuovo singolo “Music Biz”, un testo che mette ironicamente in evidenza quanto ormai il look, il business e la comunicazione sui social network siano diventati il punto focale per fare “boom” per raggiungere il successo sperato. – INGRESSO GRATUITO –

Sabato 19 agosto è il turno di Giuliano Palma, una serata dai ritmi travolgenti. Palma sarà in scena con un vastissimo repertorio di cover del cantautorato italiano: da “Testarda io” a “Tutta mia la città”, da “Che cosa c’è” a “Come le viole”, fino a brani propri, come “Se ne dicon di parole” e “Così lontano”, il brano che portò al Festival di Sanremo e con il quale ebbe un grande successo. – INGRESSO GRATUITO –

Lunedì 21 ad Etruria Eco Festival farà tappa Matthew Lee, conosciuto anche come il genio degli 88 tasti, con una tappa del suo Rock & Love Tour 2023. I suoi concerti sono degli spettacoli straordinari, nei quali unisce l’eleganza e la raffinatezza del pianoforte al travolgente ritmo del rock’n roll. Sui social ha grande seguito, e sono ormai famose le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni, tanto che l’aeroporto di Bruxelles lo ha nominato Ambasciatore dell’aeroporto Charleroi, dove spesso si ferma in occasione delle trasferte all’estero. – INGRESSO GRATUITO –

Nel penultimo appuntamento con Etruria Eco Festival, quello di martedì 22 agosto, c’è NESLI con una tappa del LUNA CRESCENTE TOUR. Il cantautore porterà infatti i suoi brani completamente riarrangiati e proporrà una scaletta composta dai suoi primi lavori, da canzoni mai suonate dal vivo e da alcuni brani inediti, che andranno a comporre il suo nuovo progetto discografico – INGRESSO CON BIGLIETTO – Biglietti disponibili al link:

https://www.ticketone.it/event/nesli-lungomare-dei-navigatori-etruschi-17401191/?fbclid=IwAR3iQnQoiz2W1uepX7LwHJzUzewElrChxViY5B_CuKft77Fv7mSAvVHEyXo

Chiude la 17esima edizione di Etruria Eco Festival, mercoledì 23 agosto, il concerto ad ingresso gratuito de L’ORCHESTRACCIA.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30.

Etruria Eco Festival 17 – programma completo