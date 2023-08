La benzina più cara d'Italia è nel Lazio • Terzo Binario News

Il Lazio è la regione peggiore d’Italia in termini di incremento di prezzo della benzina dal primo agosto, giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di esporre il prezzo medio regionale, a oggi.

Rispetto al primo agosto 2023, nel Lazio un litro di benzina oggi costa 2,1 centesimi in più, ovvero 1.923, il più alto prezzo medio d’Italia.

Un rincaro che fa arrabbiare i cittadini, che si aspettavano dal Governo Meloni un intervento concreto per limitare i costi del carburante, elemento già più volte sbandierato in campagna elettorale.

Le vacanze e i maxi esodi per le località di villeggiatura certamente non hanno aiutato. Per molti italiani, è stato un salasso solo di carburante