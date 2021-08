Il 30 agosto inaugurazione del nuovo Scoponi a Tolfa - Terzo Binario News

Allenamento congiunto fra gli uomini di Fracassa e il Perugia Primavera

Finalmente c’è la data: il 30 agosto verrà inaugurato il nuovo Felice Scoponi di Tolfa. Per la verità, sarà la vera e propria festa del paese, visto che nei fatti l’impianto è già utilizzato in questa fase della preparazione dei biancorossi ed è perfettamente funzionante già adesso. Ospite d’onore, la formazione Primavera del Perugia Calcio, con cui si disputerà un allenamento congiunto.

Spogliatoi, impianti: tutto è tornato attivo e a regime, il che sta permettendo alla formazione di mister Daniele Fracassa di preparare la Promozione al meglio. Anzi, nell’attesa dell’evento vero e proprio, sono state fissate le amichevoli precampionato dei tolfetani: la prima è oggi alle 16,30 contro il Ladispoli all’Angelo Sale mentre mercoledì ad Allumiere si gioca contro l’Alma Parioli. Non sfugge il fatto che le avversarie militano tutte nel campionato di Eccellenza, considerando anche l’impegno – saltato – con l’Aranova proprio per l’imminenza dell’inaugurazione: «La scelta è mia – rivendica Fracassa – perché voglio che i ragazzi siano pronti fin da subito ad affrontare avversari di livello». Dopo l’impegno del 30 agosto, si prosegue il 4 settembre: nell’occasione, l’avversario sarà il Sorano, che salirà a Tolfa e poi basta amichevoli perché si comincia a fare sul serio con la Coppa Italia.

Tornando all’inaugurazione, sarà un undici di rango a battezzare il nuovo impianto (riomologato dalla Lega Dilettanti a seguito dei lavori di ristrutturazione che hanno riguardato il fondo, la posa del nuovo manto erboso in sintetico e l’irrigazione, oltre all’allargamento della superficie di gioco e l’ampliamento delle vie di fuga) con cui la squadra di Fracassa sta iniziando a familiarizzare. Tra l’altro i lavori non sono ancora conclusi perché si sta installando la rete di protezione alle spalle della porta lato piscina e in previsione c’è il rifacimento del manto del piccolo campo da 8 giocatori. Si vuole che sia una festa, da far proseguire dopo l’allenamento al vicino Polo Culturale con le istituzioni. In primis il sindaco collinare Luigi Landi che ha speso tantissimo, in denaro e in fatica, per ridare al paese un campo sportivo ristrutturato.

Anche in Umbria sono contenti dell’invito. Infatti la presenza dell’undici di Alessandro Formisano sancisce la nuova affiliazione fra il Grifo dell’Academy del Perugia del responsabile nonché vice presidente biancorosso Mauro Lucarini, con l’asd Comunità Montana TolfAllumiere. Accordo voluto da Fabio Bucci, dello stesso TolfAllumiere e che ha lavorato e coordinato l’invito, lo stesso Landi e il presidente biancorosso Alessio Vannicola. «Di fatto questo passo compiuto rappresenta l’inizio di una collaborazione con il Tolfallumiere – spiega lo stesso Vannicola – che speriamo in un futuro non troppo lontano, possa portare a qualcosa di ancora più concreto. Per adesso c’è la soddisfazione di aver lavorato insieme per la riuscita di una inaugurazione che sarà motivo di vanto per tutto il paese, poi un domani pensiamo a come si potranno stringere i rapporto fra il Tolfa Calcio e la Cm TolfAllumiere» conclude Alessio Vannicola.