Il Tolfa stecca il test di Ladispoli, pronto riscatto già da domani - Terzo Binario News

Il Tolfa è uscito malconcio dalla prima amichevole stagionale di Ladispoli sabato scorso ma di attenuanti ce ne sono tante, prima fra tutte la raffica di vaccini a cui diversi biancorossi si sono sottoposti.

Certo chiudere sul 6-0 non è piacevolissimo tuttavia il calcio d’agosto va preso per quello che è e infatti il primo a non drammatizzare è proprio il tecnico Daniele Fracassa. Seccato certo, ma preoccupato no: «La sconfitta del Sale è stata pesante nei numeri – spiega – ed è un brutto risultato ma mancati i postumi del vaccino si sono fatti sentire su alcuni giocatori importanti come Matteo Trincia, Verna, Roccisano, Esperto e Del Prete che dovevano essere della partita ma hanno accusato delle linee di febbre e stanno ricominciando ad allenarsi solo adesso. Meglio perderli adesso che a ridosso delle gare ufficiali, con lo staff che invece ha completato il ciclo di immunizzazione. A questo va aggiunto che al momento non abbiamo più di 35 minuti di gara nelle gambe e infatti un paio di azioni pericolose con Simone Trincia e Mojoli le abbiamo confezionate all’inizio. Siamo al 30-35% della condizione e non avendo i numeri per cambiare tutti, siamo andati in crisi. Alla fine, nessuno ha drammatizzato».

Tra l’altro la possibilità di riscatto arriva pressoché subito perché domani il Tolfa se la vedrà con l’Alma Parioli (formazione romana che ha rilevato il titolo di Eccellenza del Corneto Tarquinia). Trasferta a distanza ridottissima visto che si gioca alla Cavaccia di Allumiere alle 17.30.

«Ho voluto iniziare con largo anticipo apposta – sottolinea ancora Fracassa – quindi di tempo per raddrizzarci ne abbiamo eccome. Stavolta almeno Roccisano, Esperto e Del Prete ci dovrebbero essere e non bisogna dimenticarsi che che le compagini di Promozione sono ferme da un anno e mezzo. Meglio la brutta figura adesso. Questo però prescinde dalla crescita atletica che voglio vedere al cospetto dell’Alma Parioli. Per l’amichevole del 30 agosto con il Perugia Primavera voglio un Tolfa almeno al 70%», la conclusione del mister biancorosso.