Il 25 Aprile 2022 secondo 'A Gauche - Terzo Binario News

“Nel riaffermato impegno di dare all’Italia, sulla strada tracciata dalla Costituzione, un avvenire di pace, di giustizia, di libertà”.

Questo l’obiettivo della “parte migliore del paese”, di cui andiamo orgogliosi e che non sempre ci ricordiamo di ringraziare abbastanza, che ha combattuto per la Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Parole pesate e consapevolmente scolpite nell’art. 11 della Costituzione: L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA.

Da chi la guerra l’aveva conosciuta bene, trascinati dal regime fascista in un terribile conflitto mondiale, che ha mietuto vittime e distruzione, di cui ancora paghiamo le conseguenze: un rischio il cui ripetersi è da scongiurare a tutti i costi, ora e per il futuro, se davvero vogliamo avere un futuro.

La drammaticità del momento, con la tragedia bellica che continua a svilupparsi in Ucraina, richiama tutti al dovere di incalzare i governi, nazionali ed europei, affinché ogni strumento a disposizione delle diplomazie internazionali venga attivato per un immediato “cessate il fuoco” ed una soluzione non violenta del conflitto in corso.

Lo chiede Papa Francesco, lo chiedono le vittime innocenti di tutte le guerre, lo chiede l’Associazione nazionale dei Partigiani, oggetto in queste ore di un preordinato attacco teso a minare la memoria della Liberazione ed i suoi valori.

La PACE SI FA CON LA PACE.

Che siano queste parole ad onorare la FESTA DELLA LIBERAZIONE, in una ricorrenza che non ha mai nulla di rituale ma rappresenta ogni anno un rinnovato impegno per tutte le coscienze antifasciste.

VIVA IL 25 APRILE! VIVA LA COSTITUZIONE!

Lucia Bartolini – Associazione ‘A GAUCHE