Si ricorda Silvio Serangeli con la proiezione del suo corto "Il Cinema a Civitavecchia" - Terzo Binario News

Tre appuntamenti a “La memoria ritrovata” in via Piave

Ad un mese dalla scomparsa del professore, giornalista, scrittore appassionato e ricercatore della Storia di Civitavecchia Silvio Serangeli, martedì 26 Aprile 2022 lo ricordiamo presentando uno dei suoi bellissimi documentari realizzati per Tele Radio Civitavecchia, “Il Cinema a Civitavecchia”

La proiezione, con inizio alle 19, alle 20.30 e alle 22, avrà luogo presso il nuovo spazio museale per il recupero e la divulgazione della Storia di Civitavecchia, “La Memoria Ritrovata” in Via Piave 3, accanto al museo virtuale della “Macchina del Tempo di Civitavecchia”.

Ingresso libero e gratuito.

Info e prenotazione obbligatoria al numero 3472709089