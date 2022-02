I Sindacati su Port Mobility: "Domani primo giorno di sciopero contro i licenziamenti" - Terzo Binario News

“Venerdì 11 febbraio nel piazzale antistante la sede dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale di Civitavecchia, si consumerà la prima giornata, delle tre programmate (15 e 18 febbraio le altre due) di sciopero proclamate unitariamente, da tutte le Organizzazioni Sindacali presenti nel porto, contro i 26 licenziamenti annunciati dalla Port Mobility Spa.

Non è ammissibile, in un periodo di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, procedere a dei licenziamenti quando il porto ancora è lontano dal ritorno alla normalità e si hanno a disposizione ammortizzatori sociali utili a proteggere i lavoratori in attesa di tempi migliori.

Riteniamo che la responsabilità sociale delle imprese, debba costruire una cinta di protezione verso la comunità dei lavoratori operanti nel porto e non utilizzare i dati economici condizionati dalla pandemia per decisioni così impattanti sulle famiglie.

Facciamo un appello a tutti coloro che potranno e vorranno portare la loro solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Port Mobility in sciopero per salvare il proprio posto di lavoro, a partecipare al presidio di Venerdì 11 che si terrà dalle ore 14 alle ore 17 presso Molo Vespucci.

Abbiamo bisogno che il territorio si unisca a sostegno della lotta per la difesa del diritto ad un lavoro sicuro e dignitoso”.

i Sindacati